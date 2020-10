Levných herních grafik bude dost, slibují prodejci

Ve čtvrtek by měl konečně začít prodej očekávané grafické karty GeForce RTX 3070, která je nejlevnějším modelem z celé nové herní řady. Na rozdíl od dvou výkonnějších a dražších modelů by těchto karet mělo přijít na pulty obchodů dost. Upozornil na to server PCWatch.