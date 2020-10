Letos se dostupnost špičkových grafických karet nezlepší, připustila Nvidia

Zároveň podotkl, že dostupnost karet by se měla zlepšit tím, jak bude trh více nasycen. Šéf společnosti Nvidia ale neočekává, že by se tak stalo ještě před koncem letošního roku. To jinými slovy znamená, že kdo měl na některou z nových karet zálusk ještě před Vánocemi, patrně se jí nedočká. Karty by měly mít obchody skladem spíše až zkraje roku 2021.