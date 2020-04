Futuristický Surface Neo se odkládá na neurčito. I s novou verzí Windows

Co přesně je důvodem odložení, není zatím známo. Microsoft totiž situaci oficiálně nekomentoval, dokonce tedy ani odložení nepotvrdil.

Podle serveru ZDNet je nicméně v celé záležitosti již rozhodnuto. Jisté je nicméně to, že Surface Neo by měl skutečně spatřit světlo světa, akorát se zkrátka ještě neví, kdy se tak stane. A to platí také o nové verzi operačního sytému Windows 10X, která měla být určena právě pro zařízení se dvěma obrazovkami.