Ferrari mezi foťáky. Nikon má zrcadlovku pro nejnáročnější uživatele

A co vlastně novinka umí? Základem je CMOS snímač ve formátu kinofilmu s rozlišením 20,8 megapixelů. Vyšší rozlišení v dnešní době nabízí sice i celá řada chytrých telefonů, ale výrobce věří, že má tento senzor stále co nabídnout. A to především v kombinaci s rychlejším automatickým zaostřováním, než jakým se chlubil předchůdce D5.

Novinka má totiž 105 volitelných zaostřovacích polí s křížovými snímači, což odpovídá o 1,6krát vyšší hustotě než u předchůdce. Navzdory spíše průměrnému rozlišení, které by u takto vrcholného modelu čekal málokdo, by tedy novinka měla nabídnout prvotřídní sledování focených objektů, a to i v náročných světelných situacích. Fotit například nejrůznější sportovní disciplíny v uzavřených halách by tedy neměl být žádný problém. Tato zrcadlovka totiž nabízí i 3D sledování objektu, aby byly výsledné momentky co možná nejostřejší.