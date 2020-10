Chytrý reproduktor od Applu nakonec v Česku bude, už příští měsíc

V rámci předobjednávky je tak možné již nyní zakoupit novinku zakoupit podle nákupního rádce Zboží.cz , který provozuje společnost Seznam.cz , v internetových obchodech CZC.cz a Alza.cz. Oba si přitom černé i bílé provedení cení na 3499 Kč. Skladem by prodejci měli HomePod mini mít v druhé polovině listopadu.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního reproduktoru.