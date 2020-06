Chytré hodinky se prodávají po milionech. Trhu kraluje Apple

Společnost Apple kraluje neohroženě trhu s podílem 26,8 %. A to i přesto, že americký počítačový gigant prodal během loňského prvního kvartálu více hodinek než letos (4,6 milionu vs. 4,5 milionu).

Tato funkce by přitom neměla mít negativní vliv na celkovou výdrž baterie, protože v rámci Always-On displeje se obrazovka přepne do extrémně šetřícího módu, který radikálně omezí obnovovací frekvenci panelu.

Podle informací výrobce by tak hodinky měly vydržet na jedno nabití totéž co předchůdce – až 18 hodin. To v praxi znamená, že se bez elektrické zásuvky obejdou celý den. Na noc je ale bude nutné dávat do nabíječky.