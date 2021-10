Chtěli změnit vzhled PlayStationu 5. Tvrdě narazili

Abychom se v celém sporu vyznali, musíme se vrátit do listopadu loňského roku. Tehdy se snažili podnikavci z Británie zbohatnout na tom, že se některým uživatelům nelíbí vzhled PlayStationu 5. Sněhově bílé bočnice tak chtěli u konzole nahrazovat výměnnými kryty, které by bylo možné pořídit zhruba za tisícovku.

Zmiňovaný byznys plán se ale vůbec nelíbil společnosti Sony, která začala nápaditým tvůrcům hrozit soudní žalobou. Nepomohlo ani to, když se společnost PlateStation přejmenovala na Customize My Plates, aby tolik nepřipomínala slůvko PlayStation. Tvůrci se zalekli, zrušili všechny předobjednávky a skutečně přestali výměnné bočnice nabízet.

Právě v tu chvíli ale ucítila příležitost společnost Dbrand. Ta se již nějakou dobu zabývala tvorbou nápaditých polepů a ochranných skel pro chytré telefony. Na přelomu loňského a letošního roku ale zařadila do nabídky také matně černé bočnice pro PlayStation 5.

Zástupci japonského elektronického gigantu na to ale mají jiný pohled. Po několika měsících, co se výměnné kryty nabízely, Sony oficiálně vyzvala společnost Dbrand, aby kryty přestala nabízet. A to se navzdory dřívějším siláckým řečem skutečně stalo.