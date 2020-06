Češi objevují chytrou domácnost

Jsou to třeba i termostaty, které přizpůsobí teplotu v bytě podle návyků uživatele, dálkově ovládané zásuvky, čidla kontrolující únik vody či pohyb, hlasoví asistenti nebo třeba lednice, pračka, myčka ovladatelné z mobilního telefonu. Připojením k internetu disponují také takřka všechny nové televize.

Lidé mají o tyto přístroje, které v mnoha případech usnadní život, stále větší zájem. Produktů do chytré domácnosti letos nakupují až o polovinu více než loni.

„Budování vlastní chytré domácnosti je v poslední době velkým trendem a zájem zákazníků o tuto kategorii stoupá. Jen během nouzového stavu jsme prodali tisíce těchto produktů a aktuálně registrujeme více než 50procentní nárůst prodejů proti loňsku. Sortiment inteligentních pomocníků do bytu se totiž neustále rozšiřuje, i cenově je čím dál dostupnější,“ řekla Právu mluvčí Alza.cz Kateřina Daňková.

„Chytrá domácnost patří mezi nejrychleji rostoucí segment, zasahuje do čím dál většího množství oblastí. Už zdaleka se netýká jen telefonů a televizí,“ doplnila mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková a potvrdila rostoucí zájem mezi Čechy. Prodejny Datart zaznamenaly meziroční nárůst zájmu o některé kategorie výrobků pro chytré domácnosti až o 300 procent.

O co je největší zájem? „Velmi dobře se prodávají chytrá svítidla, žárovky, LED pásky nebo kamery. Těch si ve druhém čtvrtletí lidé meziročně koupili téměř jednou tolik. V desítkách procent rostou také chytré zásuvky, zvonky, detektory a čidla, alarmy nebo hlasoví asistenti,“ dodala Daňková. Chytrý zvonek může být vybaven kamerou, čidlem pohybu i nočním viděním. Po zazvonění se vám pak video zobrazí přímo v mobilním telefonu nebo tabletu, přes který můžete s návštěvou komunikovat.

Na Mall.cz patří v posledních měsících k nejprodávanějším bezdrátové reproduktory a chytrá osvětlení, lidé si do domácností pořizují čím dál více i robotické vysavače.

„K nejrychleji rostoucím kategoriím patří chytré bezpečnostní systémy, kdy zákazníci neustále vědí, co se u nich doma děje. Zájem roste také o chytré zámky, kdy k otevření dveří stačí už jen chytrý telefon,“ řekla Hobíková.

Chytrou troubu lze nechat předehřát při cestě z práce, nebo nastavit z mobilu typ ohřevu podle receptu. Do chytré ledničky zase můžete prostřednictvím mobilu nahlédnout při nákupu v supermarketu. Chytrou pračku spustíte na dálku a na mobil vám přijde upozornění, jakmile dopere. Navíc je možné ji propojit se sušičkou a ta podle způsobu praní automaticky nastaví nejvhodnější program sušení.

Na Mall.cz rychle roste zájem o bezdrátové wi-fi kamery, meziročně o více než 30 procent. Pořizují si je zákazníci, kteří chtějí mít neustále přehled o tom, co se u nich doma děje. „Velmi často je to kvůli domácím mazlíčkům, které chtějí mít neustále pod kontrolou. Veškeré dění doma pak sledují ve svém chytrém telefonu nebo tabletu, kdy vidí, jak se jejich pes nebo kočka chová a co celý den dělá,“ vysvětlila Hobíková.