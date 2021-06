Čekání se chýlí ke konci. Nejjednodušší konzole vyjde letos

„Hráči se nebudou rozptylovat nabubřelou 3D grafikou a barevným světem, místo toho se zaměří na to, co je skutečně důležité – na originalitu herního děje,“ mají jasno tvůrci ze studia Panic.

Největší Muzeum her vyrostlo v Praze. Nadchne retro nadšence i milovníky virtuální reality Hry a herní systémy

Playdate se tedy bude snažit zaujmout v každém případě originálními hrami, což může být pro celou řadu hráčů příjemná změna. Hry navíc budou do konzole dodávány automaticky jako aktualizace. Během první sezóny by mělo v průběhu 12 týdnů vyjít celkem 24 her.