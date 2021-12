Bezdrátové špunty, které z ucha nevypadnou

Fenoménem posledních let jsou bezdrátové špunty z kategorie True Wireless, u kterých není spojeno kabelem ani pravé sluchátko s levým. V honbě za co největší kompaktností se ale u některých modelů stává, že při používání vypadávají z ucha. V případě modelu JLab Epic Air Sport to ale neplatí, ten díky unikátní konstrukci drží doslova jako přibitý.