Apple v tichosti ukázal prvotřídní sluchátka. Cena ale nepotěší

Dalším velkým vylepšením je integrace funkce aktivního potlačení okolního ruchu. Díky tomu by měla mít sluchátka velmi dobrý přednes i v rušnějším prostředí. Chybět nicméně nebude ani funkce propustnosti, díky které si uživatelé budou moci do sluchátek pustit prostřednictvím zabudovaných mikrofonů to, co se děje okolo nich – pochopitelně i s hudbou.