Apple ukáže brýle pro rozšířenou realitu. Letos to ale nebude

Že americký počítačový gigant skutečně něco chystá, naznačil už v polovině roku 2016 šéf Applu Tim Cook v rozhovoru pro deník The Washington Post. „Rozšířená realita je velmi zajímavá a svým způsobem klíčová technologie,“ prohlásil Cook v reakci na otázku Blombergu, co dalšího Apple chystá.

Naznačil, že americkému softwarovému gigantu půjde stejně jako v minulosti především o uživatelský zážitek. „Vždy se budeme vracet k tomu, co zákazník od nás chce – a to je uživatelský zážitek, který je bezproblémový,“ konstatoval šéf Applu.

Původně se předpokládalo, že firma brýle ukáže už loni, nebo v letošním roce. Nakonec si ale fanoušci přístrojů s logem nakousnutého jablka budou muset počkat o něco déle – do roku 2022 či 2023.

Americký počítačový gigant na brýlích údajně spolupracuje se společností Carl Zeiss AG. Ta je brána za jednu z nejúspěšnějších firem v oblasti výroby čoček a optických systémů. Je tedy ideálním partnerem pro výrobu brýlí, a to i těch chytrých.

Spojení sice nebylo oficiálně potvrzeno, nicméně právě podnik Carl Zeiss AG měl již v roce 2017 v lednu na největším veletrhu CES v americkém Las Vegas svůj stánek v sekci Rozšířené reality, a to i přesto, že žádný takový produkt na akci představitelé společnosti neukázali.

V praxi to pak vypadá tak, jako by skutečně byl před vámi vytvořen virtuální předmět. Vše se ale odehrává pouze v náhlavní sadě. HoloLens přitom nemá najít uplatnění pouze u her, ale také u celé řady aplikací.