Z Facebooku je síť pro máminy buchty . Mezi mladými „frčí” TikTok

Jedním z aktivních přispěvatelů TikToku, který vlastní čínská firma ByteDance, je dvaadvacetiletý influencer Lukáš Fritscher vystupující jako Lukefry. „TikTok jsem si vybral pro jeho trendovost. Je to něco, kde nejsou rodiče, tudíž je to pro děti dost atraktivní,“ vysvětlil.

Účet na nějaké sociální síti má podle zmíněného průzkumů více než polovina dětí ve věku sedm až 12 let, přestože pravidla jejich používání povolují tyto služby až od 13 let. Nejvíce času tráví vyhledáváním nejrůznějších videí na YouTube nebo prohlížení fotek na Instagramu.

Místo dětí navštěvují Facebook stále častěji jejich rodiče. „V průzkumu zaznělo, že je to ta síť, kam mámy nahrávají fotky buchet, co večer upekly,“ řekla Julia Szymańska ze společnosti Avast. Rodiče se podle průzkumů domnívají, že právě Facebook a Instagram používají děti nejčastěji, přitom jde ale kromě Instagramu spíše o WhatsApp a právě TikTok.

Jedním z témat konference byl také nedostatek kontroly rodičů nad tím, co jejich děti na obrazovkách mobilů a počítačů sledují. Přestože aktivitu dětí na prvním stupni základní školy kontroluje většina rodičů, děti z druhého stupně už jenom polovina a středoškoláky asi pětina.

Zaměřit by se podle Dočekala měli nejen na to, kolik času před obrazovkami tráví, ale také například na to, jaké fotky a videa mají v mobilu, jaké používají aplikace nebo zda jsou v kontaktu jen s lidmi, které znají i v reálném světě.