YouTube začne nově dávat reklamy do všech videí

YouTube tak začne reklamu vkládat i do videí, která nepocházejí od zdrojů zařazených do jeho programu YouTube Partner Program (YPP). Právě ten upravuje, jak se YouTube dělí o příjmy z reklamy s autory videopříspěvků.

Znamená to, že i když se autor příspěvku rozhodne do svého videa reklamu nevložit, YouTube to pravděpodobně udělá za něj a z reklamy bude profitovat sám. Autor, který bude chtít podíl na těchto dodatečných příjmech z reklamy, bude muset být součástí YPP.