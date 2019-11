Yandex navrhl svoji restrukturalizaci. Kvůli obavám Kremlu

Struktura vlastnictví firmy se dostala do centra zájmu kvůli návrhu zákona, který má omezit zahraniční vlastnictví v ruských internetových firmách pod 50 %. Zákon má zabránit tomu, aby se data o ruských uživatelích dostala do zahraničních rukou.

Upevnění kontroly? Ruská vláda chce omezit zahraniční podíl v IT firmách

Firma navrhla vytvoření nadace veřejného zájmu Public Interest Foundation (PIF), kterou by řídila rada 11 Rusů složená ze tří členů managementu firmy, zástupců pěti ruských univerzit a tří nevládních organizací.

Nadace by dohlížela na takzvanou zlatou akcii, kterou nyní vlastní státní banka Sberbank. Měla by rozšířené právo veta, včetně možnosti zablokovat jakémukoliv subjektu nahromadění desetiprocentního podílu, a to jak majetkového, tak hlasovacího.