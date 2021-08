World Wide Web během 30 let zásadně změnil svět

Novináři se Bernerse-Leeho v minulosti častokrát ptali, jestli nelituje rozhodnutí poskytnout web uživatelům bezplatně. Vždy se jim přitom dostalo negativní odpovědi. V interview z října 2009 počítačový inženýr, kterého v roce 2004 královna Alžběta II. povýšila do šlechtického stavu, napůl v žertu prohlásil, že zpětné lituje jen jedné věci, totiž rozhodnutí použít dvojité lomítko pro oddělení názvu protokolu od domény webu v adresách stránek. Věcně vzato to nebylo nezbytné a někteří uživatelé si na to prý později stěžovali. Obligátní formulku http:// ale dnes už stejně většina prohlížečů doplňuje do adresního řádku automaticky.