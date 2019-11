Wikipedia půjde proti Facebooku s vlastní sociální sítí

Není žádným tajemstvím, že prostřednictvím sociálních sítí se nejen spojují lidé, ale často se prostřednictvím těchto platforem šíří také nejrůznější dezinformace. A to i přesto, že se provozovatelé sítí snaží proti tomu všemožně bojovat.

Právě v tomto by se měla ale nová sociální síť zvaná WT:Social lišit. „Je čas na něco nového. Mojí myšlenkou je přenést principy Wikipedie do světa sociálních sítí,“ prohlásil Wales.

Narážel přitom na to, že na tvorbě zpráv by se podle jeho představ podílelo více lidí najednou. „Dovedete si představit sociální síť, na které může příspěvky zpracovávat celá komunita?“ neskrýval nadšení z připravované novinky zakladatel Wikipedie. Prozradit bližší detaily o tom, jak by nová sociální platforma měla fungovat, však zatím nechtěl.