Většinu Česka pokrývá nový televizní signál. DVB-T vysílání na Moravě už nefunguje

Konkrétně bylo minulý týden ukončeno DVB-T vysílání programů České televize z vysílačů Brno - Kojál, Hády a Barvičova a také z vysílače Mikulov - Děvín. Nově je tak na Moravě k dispozici výhradně DVB-T2 vysílání, alespoň tedy co se bezplatných řešení týče.

Už nyní dosahuje DVB-T2 lepšího pokrytí než starší standard DVB-T. To jinými slovy znamená, že přijímat bezplatné televizní vysílání může daleko více Čechů. A to i v místech, kde to dříve možné nebylo.