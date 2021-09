V Česku chybí kolem 14 000 IT odborníků

Počet reakcí na IT inzeráty je často mnohonásobně nižší než v jiných oborech a zastoupení žen v tomto odvětví je stále minimální. Seniorní vývojář si přitom může měsíčně vydělat až 200 000 korun.

„Důvodů, proč je nabídka mnohonásobně vyšší než poptávka, je několik. Především je to nízký počet absolventů vysokých škol nebo rostoucí poptávka v důsledku digitalizace. Dalším důvodem, proč je v tomto odvětví tak nízká poptávka, může být i relativně náročná rekvalifikace na IT pozice,” uvedl spoluzakladatel portálu Techloop Andrew Elliott.

IT expertů je stále nedostatek, specialisté chtějí 100tisícové platy

Ohodnocení jednotlivých pozic se velmi liší od délky celkových zkušeností v IT, typu spolupráce nebo podle počtu programovacích jazyků, které kandidát ovládá. Průměrně nabízený plat pro zaměstnanecké poměry je 68 000, tedy více než je průměr dle ČSÚ. Juniorské pozice jsou obvykle kolem 40 000, seniorní pak 80 000 Kč hrubého.

Z dat poskytnutých portálem Techloop vyplývá, že freelancer si může měsíčně vydělat až o 40 000 více, než pokud by byl zaměstnaný. Je to tedy jeden z hlavních důvodů, proč někteří preferují právě tento typ spolupráce. Výše odměn u freelancerů se pohybuje průměrně od 450 Kč na hodinu do 800 Kč na hodinu.