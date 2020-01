USA oficiálně protestovaly proti zavedení digitální daně v ČR

Petříček řekl ČT, že o digitální dani nedávno jednal s americkým velvyslancem Stephenem Kingem. "Já rozumím tomu, že Spojené státy toto vnímají negativně. Na druhou stranu my se snažíme vysvětlit, že tento krok je pouze dočasný do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení," řekl ministr televizi.

Digitální daň by v Česku podle návrhu ministerstva financí zdaňovala vybrané internetové služby - umísťování cílené reklamy na webech, zpoplatněné služby na sociálních sítí nebo prodej dat o uživatelích. Zdaňovacím obdobím by byl kalendářní rok a daň by byla placena v měsíčních zálohách. Dani by podléhaly i některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. Mezi ně patří například Airbnb nebo Uber. Daň se ale nebude vztahovat na e-shopy nebo na služby spojené s hraním počítačových her.