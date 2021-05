Úřady vyšetřují jednu z největších kryptoměnových burz Binance

Vyšetřování Binance přichází poté, co minulý měsíc německý úřad pro finanční dozor BaFin varoval burzu, že jí hrozí pokuta za to, že nabízí obchodování, aniž by zveřejnila prospekt s informacemi pro investory, což porušuje zákony Evropské unie. Zprávy, že se podnikání Binance chystají prověřit americké úřady, se objevily ve zpravodajství agentury Bloomberg už dříve, šéf a spoluzakladatel firmy Changpeng Zhao je ale označil za neopodstatněné a za pokus konkurence jeho firmu očernit.