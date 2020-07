Unijní soud vyhověl Facebooku s dočasným pozastavením žádosti EK

Facebook podal 15. července u unijního soudu v Lucemburku žalobu na EK, která podle něj požaduje informace nad rámec toho, co je k šetření nutné, včetně velmi osobních detailních informací. Společnost rovněž požádala o předběžné opatření, které by zastavilo nařízení komise o poskytnutí informací ze 4. května. Pokud by Facebook tuto nařízení nedodržel, mohlo by to pro něj znamenat pokutu až osm milionů eur (210 milionů Kč) denně do do doby, než by komisi vyhověl.