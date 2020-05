Umělá inteligence vyčte povahu ze selfie

Systém umělé inteligence (AI) zabudovaný do mobilního telefonu je s to už se dvoutřetinovou spolehlivostí určit ze selfie snímku obličeje, zda jste podrážděný neurotik, nebo příjemný člověk. Vyplývá to ze studie týmu dvou moskevských univerzit představené v britském časopise The Nature.