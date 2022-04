Twitter je pod tlakem akcionářů, aby usiloval o dohodu s Muskem

I když se pohledy akcionářů Twitteru na to, jaká by měla být spravedlivá cena, liší, mnozí se na společnost obrátili poté, co Musk nastínil svůj plán financování akvizice. Vyzvali firmu, aby si nenechala příležitost k dohodě uniknout.

Očekává se, že správní rada Twitteru označí do čtvrtka, kdy má zveřejnit výsledky hospodaření, nabídku za příliš nízkou. Nicméně někteří akcionáři, kteří s tímto názorem souhlasí, stále chtějí, aby Twitter usiloval o lepší nabídku od Muska. Ten za jednu akcii nabídl 54,20 USD.

Jednou z možností, jak může firma dále postupovat, aby získala lepší nabídku, je nabídnout Muskovi své účetní knihy. Může také požádat o nabídky další možné zájemce. Podle zdrojů je nyní stále pravděpodobnější, že správní rada se pokusí získat od Muska lepší nabídku, i když současnou odmítne.

Elon Musk Foto: Hannibal Hanschke, Reuters

„Nebyl bych překvapen, kdybych se příští týden vzbudil a zjistil, že Musk zvýšil to, co označil za nejlepší a konečnou nabídku, možná až na 64,20 USD za akcii,“ řekl jeden z manažerů fondu, který investoval do Twitteru. Mohl by ale také podle něj od plánů zcela odstoupit. „Možné je všechno,“ dodal.

Akcie Twitteru v pátek uzavřely na ceně 48,93 USD. To je proti Muskově nabídce výrazně méně.

Twitter po Muskově nabídce přijal kroky, kterými chce zabránit tomu, aby zvýšil svůj podíl více než devět procent nad 15 procent bez vyjednání dohody se správní radou. Musk v reakci na to pohrozil, že využije podporu od registrovaných akcionářů Twitteru pro svoji nabídku. Pro vedení Twitteru by to znamenalo oslabení vyjednávací pozice, pokud by se ukázalo, že jde proti vůli mnoha investorů.

Musk se od 14. dubna, kdy představil svoji nabídku, setkává s akcionáři Twitteru a snaží se získat pro svoji nabídku jejich podporu. Podle něj je nutné, aby byl Twitter převeden do soukromého vlastnictví, aby se mohl rozvíjet a stal se skutečnou platformou pro svobodné vyjadřování.