Twitter funguje už 15 let

Nápad, že by textové zprávy z mobilních telefonů mohly přes internet vytvořit jednoduchý nástroj pro komunikaci, se zrodil v hlavě amerického programátora Jacka Dorseyho. Pokusnou zprávu Dorsey odeslal v březnu 2006, ale zpočátku byla služba pouze pro zaměstnance firmy. V polovině téhož roku byl nový komunikační kanál nabídnut všem pod názvem Twitter, jenž vychází z anglického slovesa tweet, tedy pípat. U zrodu služby obecně označované jako mikroblog byli i jeho spolupracovníci Biz Stone, Evan Williams a Noah Glass.

Prostřednictvím služby si mohou uživatelé sdělovat krátké vzkazy v délce do 280 znaků (do roku 2017 to bylo 140 znaků). Twitter dlouhá léta nevykazoval žádný zisk. Poprvé vykázal čistý zisk až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017. Počet jeho měsíčních uživatelů se pohybuje kolem 330 000.