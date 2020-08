Tsunami dezinformací na internetu brání v boji proti covidu-19

Navzdory jeho snaze mnoho místních obyvatel zůstává nepřesvědčených. „Věří, že lidé umírají kvůli jedu, který rozprašuje starosta v rámci boje proti horečce dengue,” dodal Andrade. A viníkem těchto zmatků jsou dezinformace, píše The Observer.

Dezinformace, které se v Latinské Americe šíří prostřednictvím milionů mobilních telefonů a počítačů, sahají od bizarních po směšné. V minulých týdnech se například objevila tvrzení, že v Brazílii plní rakve kameny, aby se zdálo, že stoupá počet obětí; že v Mexiku drony úmyslně šíří nákazu mezi indiánskými komunitami; že CIA pomáhá šířit koronavirus v Argentině; že v severním Peru není bezpečné jíst mořské plody, protože do Tichého oceánu se házejí těla obětí covidu-19; a dokonce i to, že šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus byl viděn, jak tančí a popíjí v baru na pobřeží São Paula.