Tržby Seznamu loni atakovaly hranici pěti miliard korun

„Stejně jako spousta firem i Seznam se loni v březnu obával toho, co přijde. Pandemický rok ale přinesl velký zájem uživatelů o aktuální a důvěryhodné informace, které nacházeli právě na naší domovské stránce,“ prohlásil Pavel Zima, co-CEO společnosti Seznam.cz .

To se podle něj promítlo do návštěvnosti domovské stránky, patrná byla nejen zvýšená konzumace vlastního zpravodajského obsahu, ale i článků partnerů ve feedu.

Vedle domovské stránky, které se z pohledu návštěvnosti dařilo, významně ve srovnání s trhem rostla i služba Zboží.cz , což bylo dáno i tím, že koronavirová krize přinesla přesun uživatelů a jejich aktivit do on-line prostředí.

„Služba Zboží.cz meziročně zvýšila nejen svou návštěvnost, a to na tři miliony reálných uživatelů měsíčně, ale v porovnání s předchozím rokem rostla ve výnosech ještě rychleji než celý e-commerce trh, a to o 35 procent,“ doplnil Zima.

Právě proto se Seznam rozhodl vyčlenit celou oblast e-commerce do samostatné produktové divize. „Aktuálně hledáme jejího ředitele a máme velké ambice. V Česku se chceme ve spolupráci s tisícovkou e-shopů stát nákupní platformou konkurující velkým globálním hráčům,“ podotkl Zima.

Kromě obsahových a e-commerce služeb se dařilo i aplikaci Mapy.cz . Ta se v minulém roce zapojila do boje s koronavirovou pandemií díky možnosti sdílení polohy, což přilákalo okolo půl milionu zcela nových uživatelů.

„Zkrátka to hledá lépe. Techničtější vysvětlení pak je, že místo slov a jejich synonym hledáme jejich významy. Nejvíc se to projevuje u delších dotazů, kde technologie sama pozná, co je nejpodstatnější část dotazu a kde ji najít. Zkuste si třeba ‚jak nazýváme krátké satirické básně‘, kde přirozenou řečí psaného dotazu podáme hned na prvním místě dokument, který našeho křížovkáře zajímá,“ uvedl ředitel Seznam.cz Vyhledávání Tomáš Pergler.