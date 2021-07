Třetí největší kryptoměna světa vyvolává obavy u ekonomů

Prezident bostonského Fedu Eric Rosengren minulý měsíc před kryptoměnou tether varoval. Označil ji za možné riziko pro finanční stabilitu. Někteří investoři se pak domnívají, že ztráta důvěry v tether by se mohla stát kryptoměnovou černou labutí, tedy nepředvídatelnou událostí, která by měla vážný dopad na trh. Stále více se také ekonomové obávají, že problémy kolem tetheru by mohly mít dopady i na trhy mimo digitální měny.