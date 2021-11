Toshiba se nejspíš rozdělí na tři firmy

Japonský elektrotechnický koncern Toshiba zvažuje, že se rozdělí na tři dílčí firmy. Zaměřily by se na infrastrukturu, elektronická zařízení a paměťové čipy a s akciemi každé z nich by se obchodovalo na burze. Podle agentury Reuters to uvedl mluvčí firmy. Společnost se snaží zefektivnit své podnikání. Krok by podle agentury Kjódó mohl výrazně změnit prostředí v technologickém sektoru.