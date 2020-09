T-Mobile letos zprovoznil 40 000 optických přípojek

Operátor T-Mobile vybudoval za tři čtvrtletí 40 000 nových optických přípojek s rychlostí jeden Gbit/s. Do konce roku by mělo přibýt dalších více než 30 000 a jejich celkový počet se přiblíží k hranici 200 000 domácností, pro které bude dostupný vysokorychlostní internet T-Mobile a digitální televize. Firma to uvedla v tiskové zprávě.