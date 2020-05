Streamovací služba HBO Max půjde proti Netflixu. Bude ale dražší

Společnost nabídne přes deset tisíc hodin videoobsahu z dílny studia Warner Bros a televize HBO. Budou mezi nimi i pořady pro děti, jako je zábavně vzdělávací Sesame Street (Sezame, otevři se), který odvysílala i Česká televize, anebo nový zábavný dětský pořad The Not Too Late Show with Elmo, vytvořený pro HBO Max na jeho základě. Chybět nebude ani vlastní baletní soutěž Legendary nebo nový karanténní kuchařský pořad s americkou herečkou a zpěvačkou Selenou Gomezovou.