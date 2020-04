Streamovací služba Disney+ za dva měsíce téměř zdvojnásobila počet uživatelů

Disney+ je konkurenční službou Netflixu, která má téměř 167 milionů předplatitelů ve 190 zemích včetně České republiky. Netflix je na trhu už déle než deset let.

Služba Disney+ zatím působí zhruba v desítce zemí. V Evropě začala před 14 dny nabízet své služby v Británii, Irsku, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Rakousku a ve Švýcarsku. Zákazníkům nabízí například sci-fi ságu Hvězdné války, akční seriál The Mandalorian či dokumenty National Geographic. Firma do budoucna plánuje investovat do výroby původních děl v Evropě.