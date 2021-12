Spojení firem ARM a Nvidia se komplikuje. Američané ho chtějí zablokovat

FTC uvedla, že navrhované spojení by poskytlo Nvidii možnost využít kontroly nad technologiemi společnosti ARM k potlačování konkurentů, což by vedlo k nižší kvalitě produktů, omezeným inovacím a vyšším cenám. „Poškodilo by to miliony Američanů, kteří těží z produktů založených na technologiích firmy ARM,” dodala.