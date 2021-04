Snadnější mazání příspěvků na Facebooku, lidé mohou požádat dozorčí panel

Rozšíření působnosti oznámil panel v úterý na svém webu, změna údajně vstoupila v platnost okamžitě. „Doteď měli uživatelé možnost upozornit panel na obsah, který by podle nich měl být na facebooku nebo instagramu znovu zpřístupněn. Teď mohou uživatelé podávat žádosti i ohledně obsahu, který by podle nich měl být z facebooku nebo instagramu smazán,” oznámil 20členný orgán složený z akademiků, novinářů a dalších osobností z celého světa.

Viceprezident Facebooku Guy Rosen na twitteru uvedl, že vytvoření tohoto procesu nebylo snadné. Autoři se podle něj vypořádávali s otázkou, jak postupovat při vícero odvoláních ohledně stejného příspěvku a jak vybalancovat šance lidí na to, že jejich odvolání bude vyslyšeno. Dozorčí panel totiž má kapacitu pouze na projednání malého zlomku stížností. Za několik měsíců jich obdržel přes 300 tisíc.

Dalším důležitým bodem je ochrana soukromí stěžovatelů. Kontrolní komise v této souvislosti slibuje, že informace, které by mohly vést k identifikaci autora odvolání, bude do svých verdiktů zahrnovat jen se souhlasem daného uživatele.

Odborná veřejnost aktuálně vyhlíží především vyjádření panelu k lednovému rozhodnutí zablokovat facebookový účet tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, které nechává přezkoumávat samotné vedení platformy. Kdyby komise vyjádřila s uzamčením účtu nesouhlas, musel by jej Facebook zprovoznit do sedmi dní. Společnost má také povinnost do 30 dní veřejně odpovídat na jakákoli doporučení ohledně pravidel jejích platforem.