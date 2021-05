Senioři by mohli v Praze fungovat jako „živá laboratoř“

Někteří senioři a seniorky v hlavním městě by mohli začít fungovat jako takzvaná živá laboratoř pro inovátory a výrobce nových technologií. Mohli by testovat jejich nápady a produkty a dodávat podněty a požadavky ke zlepšení. Zapojení do vývoje a testování nabízí organizace Sociální služby Praha 9 (SSP). K propojení start-upů či výzkumných týmů s nejstarší generací má přispět projekt I-CARE-SMART, který tento týden představily jeho manažerka Veronika Schwarzová a ředitelka SSP Michaela Žáčková. Podle nich se za epidemie ukázalo, že moderní technologie nejsou ke starším lidem příliš vstřícné.