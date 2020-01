Se sítěmi 5G má přijít i „morálka strojů“

Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí ČR Radky Vladykové je zavedení vysokorychlostního internetu do obcí nutné, aby přestalo docházet k jejich vylidňování.

„Ještě jako starostka města Jesenice jsem prosazovala, abychom při každých zemních pracích buď přímo pokládali optické kabely, nebo alespoň chráničky, které jejich položení později umožní. Zavedení vysokorychlostního internetu do měst a obcí je nezbytným předpokladem pro to, aby se lidé nemuseli stěhovat za prací do velkých měst. Jde o technologický proces, který může zamezit vylidňování venkova,“ řekla na konferenci Vladyková.