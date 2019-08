S moderními technologiemi si často nerozumí ani čtyřicátníci

Více než třetina Čechů starších 46 let (37 %) se musí každý den vypořádat s problémy okolo digitálních technologií. „To je velký nepoměr k pouze 5 % lidí mezi 18 a 45 lety. Starším lidem totiž dělají problém i záležitosti, které ostatní považují za banální – odeslání e-mailu s přílohou nebo nakoupení zboží přes internet,“ komentovali tvůrci průzkumu výsledky.

Řada respondentů starších 46 let uvedla, že je ochotna za vyřešení IT problému zaplatit odborníkům. K takovému kroku se v minulosti uchýlilo 25 % z nich. „Daleko častěji ale o pomoc žádají své blízké. Více než polovina (53 %) se obrací s prosbou o pomoc na své děti, 18 % na své partnery a 16 % na mladší přátele,“ vyplývá z průzkumu.

Více než třetina lidí (36 %) za pomoc s IT zpravidla pouze poděkuje, finanční či jiná odměna již nenásleduje. „Čtvrtina jich situace naopak ještě využije a svých zachránců se zeptá, zda jim příště zase budou ochotní pomoci. Existují ale i rodiče či prarodiče, kteří se za pomoc s IT problémem revanšují uvařeným obědem či večeří (18 %), malým dárkem (17 %) nebo pozváním do restaurace (6 %),“ podotkli tvůrci průzkumu.