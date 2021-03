Rychlý internet v Česku? Stát zaplatí za dobudování přípojek 11,5 miliardy

Na rozšíření sítě vysokokapacitních internetových přípojek do všech adres v Česku bude potřeba ze strany státu do roku 2027 investovat okolo 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, který v pondělí schválila vláda.