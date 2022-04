Reklama na Netflixu? Je to ve hře, potvrdil šéf firmy

„Kdo se zajímá o Netflix, tak ví, že já jsem se vždy stavěl proti složitým reklamním vazbám a že jsem velkým zastáncem toho, aby předplatné bylo co nejjednodušší,” poznamenal Hastings. „A i když to stále preferuji, jsem ještě větším zastáncem toho, aby měli spotřebitelé na výběr,” řekl analytikům po zveřejnění hospodářských výsledků. Netflix podle něj vnímá, že některým předplatitelům reklama nevadí.

Hastings upozornil, že pokud se Netflix pro levnější předplatné rozhodne, nebude to hned, ale zřejmě až za rok nebo dva. Nové předplatné podpořené reklamou by mohlo Netflixu zajistit i solidní zisky. Firma v úterý spolu s výsledky hospodaření uvedla, že jí poprvé po více než deseti letech ubylo klientů.

Levnější předplatné podpořené reklamou by mohlo Netflixu pomoci udržet si tu část zákazníků, kterým záleží na ceně. Zároveň by to mohla být pro Netflix nová možnost, jak si zajistit další příjmy.

„Je jasné, že službě Hulu to tak funguje. Dělá to i Disney a dělali to tak i v HBO,” připustil podle serveru CNBC Hastings. „Myslím, že se nedá moc pochybovat o tom, že to tak jde,” dodal.