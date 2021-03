První velká americká banka umožní investice do bitcoinů

Podle zdrojů serveru CNBC tímto krokem banka reaguje na zvýšenou poptávku po investicích do kryptoměn ze strany samotných klientů.

Velkým hráčem na trhu s kryptoměnami se stala v letošním roce automobilka Tesla, když nakoupila právě tuto kryptoměnu za 1,5 miliardy dolarů (přes 32 miliard korun). Podle agentury Bloomberg to nasvědčuje tomu, že by bitcoin mohla Tesla začít přijímat jako platební prostředek. To růst cen ještě více urychlilo.