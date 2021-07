Přidaná hodnota kryptoměn je nízká, obor se zúžil na sledování ceny

Připomněl, že hodnota bitcoinu se už třikrát propadla o 80 procent, současný pokles podle něj může pokračovat až na 12 tisíc dolarů. „Historicky by to nebyla žádná výjimka. Každá možnost obřího růstu musí být vyvážená možností takto hlubokých propadů, jinak by to bylo ekonomické perpetuum mobile. Hlavním důvodem pro současný pokles je pokračující korekce předchozích zisků spojená s obecnou ekonomickou nejistotou a regulacemi kryptoměn,” dodal Stroukal.