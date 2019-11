Přes datové schránky se už poslalo 700 milionů zpráv

Už deset let lidé v Česku můžou při komunikaci s úřady používat datové schránky. Za tu dobu odeslali na 700 milionů zpráv. Vyplývá to z vyjádření České pošty, která se na fungování datových schránek podílí. To je úctyhodné čísl s ohledem na to, že tuto možnost využívá pouze 1,4 milionu lidí.