Před 25 lety odstartovala hudební revoluce. Světu ji následně představil Steve Jobs

Počátky projektu mp3 sahají až do roku 1982, formát ale nebyl vynalezen v Kalifornii. Tehdy šlo o to zmenšit hudební data tak, aby se dala v řádné kvalitě přenášet digitálním telefonním vedením (ISDN). Student Karlheinz Brandenburg učinil ze zdánlivě neřešitelného úkolu téma své disertace na katedře elektrotechniky v německém Erlangenu.

Brzy ale už nešlo jen o to umožnit přenos hudby telefonní linkou ISDN. Malý tým v Erlangenu si předsevzal, že bude definovat příští generaci zvuku v rozhlasu a televizi. Výzkum byl financován zejména z projektu EU Eureka.

„My jsme byli jen badatelé, a to konkurence docela využívala, aby nám přisoudila určitou pověst - podle hesla, že si jenom vymýšlíme věci, které jsou stejně neuplatnitelné v praxi a které nikdo rozumný dělat nebude,” řekl Grill.

Vynálezce mp3 ale musel konstatovat, že jeho algoritmus selhal zrovna u jeho oblíbené písně Tom's Diner od Suzanne Vegy. Zněla hrozně. Tak se pustil do práce a postup komprese nespočetněkrát optimalizoval, dokud song zpívaný a cappella nezněl přirozeně. „Tuto písničku jsem tak určitě slyšel několik tisíckrát. Ale protože mám tu hudbu rád, nikdy se mi nezprotivila,” řekl Brandenburg.

Přes neustálá zlepšování kodeku, tedy kompresního postupu, neutuchá kritika mp3 a nástupnických formátů. Datový soubor mp3 je podle kritiků jen slabým odvarem toho, co bývala analogová hudba; skromnou náhradou za zázrak, který se kdysi odehrával při poslouchání desek, řekl v jednom televizním rozhovoru kanadský hudebník Neil Young.

Spoluvynálezce mp3 Brandenburg dokáže kritiku původních mp3 pochopit jen částečně. Novější kódy jako AAC jsou podle něj už tak kvalitní, že lidské ucho je nedokáže rozeznat od analogových přenosů zvuku například z vinylových desek. To ukázala řada testů naslepo, mimo jiné studie britské Huddersfieldské univerzity. „Ve skutečnosti slyšíme to, co očekáváme,” soudí Brandenburg.