Právo na rychlý a bezpečný internet musí mít každý, požaduje Evropská komise

Rychlé a stabilní připojení k internetu se ukázalo být klíčové především v době pandemie, kdy řada lidí byla odkázána na práci z domova a on-line výuku. To samé platí pro znalost digitálních technologií.

Podle EK tedy není pochyb o tom, že celou Evropu čeká v nadcházejících letech digitální transformace. Deklarace má zajistit práva uživatelů a jejich svobodnou volbu technologií napříč členskými státy. To by měly podpořit také investice na pokrizové oživení ekonomik, unijní země do digitalizace investují od letoška pětinu mimořádného fondu.