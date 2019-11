Porno na webu je problém. Papež volá po zodpovědnosti internetových firem

Nést zodpovědnost za to, že na webu jsou stále dostupné webové stránky s dětskou pornografií, by měly firmy poskytující internetové připojení. Prohlásil to papež František s tím, že problém představuje nejen snadný přístup dětí k pornografickým materiálům, ale také dostupné stránky s dětskou pornografií. Papež to uvedl ve čtvrtek na konferenci ve Vatikánu, jejímž tématem je důstojnost dětí v digitálním světě.