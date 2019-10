Počítačové dovednosti rozvíjela loni více než čtvrtina Čechů

„Počítačové dovednosti si častěji zdokonalují muži než ženy, konkrétně 30 procent mužů a více než čtvrtina žen. Vzdělávání v oblasti ICT však klesá s rostoucím věkem. Nejvyšší zájem o něj mají mladí lidé mezi 16 až 24 lety, kde je to každý druhý. U seniorů se vzdělává pouze 7 procent z nich,“ komentovala výsledky analýzy Alena Hykyšová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Své digitální znalosti rozvíjelo loni téměř 28 procent obyvatel České republiky starších 16 let. Více než pětina si poradila samostudiem, ať už studováním návodu, vyhledáváním na internetu či zhlédnutím instruktážního videa, uvedli statistici. V pracovním prostředí je relativně běžným způsobem i zaučování na pracovišti od nadřízených či zkušenějších kolegů. Tímto způsobem získalo potřebné znalosti 18 procent lidí. Počítačový kurz pak navštívilo 5,5 procenta lidí.

Podle ČSÚ mnoha statistikám týkajících se vzdělávání dominuje Finsko, kde se v oblasti digitálních dovedností loni vzdělávaly téměř dvě třetiny Finů (64 procent). Je to dvakrát více lidí v porovnání s Českou republikou (30 procent) a trojnásobek průměru EU (20 procent). Statistici upozornili, že v mezinárodním srovnání se data za ČR trochu liší, neboť mezinárodně srovnatelná data jsou k dispozici za populaci 16–74 let. Národní statistiky udávají informace za jednotlivce starší 16 let.