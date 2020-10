PayPal bude podporovat kryptoměny, platit bitcoiny půjde i v obchodech

PayPal doufá, že novou službou podpoří globální používání virtuálních měn a připraví svoji síť na nové digitální měny, které by mohly vyvíjet centrální banky a firmy, uvedl prezident a generální ředitel PayPalu Dan Schulman.

„Spolupracujeme s centrálními bankami a přemýšlíme o všech formách digitálních měn a o tom, jakou roli by mohl PayPal hrát,” prohlásil Schulman.

Majitelé účtů v USA budou moci nakupovat, prodávat a uchovávat měny ve svých peněženkách na platformě PayPal už v následujících týdnech. Do dalších zemí a do své aplikace Venmo plánuje firma expanzi v první polovině příštího roku.

„Začlenění kryptoměn v čele s bitcoinem do platebního systému PayPal zvýší oblibu využívání těchto měn zejména mezi běžnými spotřebiteli, kteří budou mít o důvod víc do těchto alternativních nástrojů investovat. Kryptoměny v současnosti nabízí zajímavé zhodnocení v řádu desítek procent a poptávka po nich v Česku se letos zvýšila zhruba o pětinu. Jsou také do jisté míry imunní vůči současnému vlivu pandemie, která se odráží na poklesu kapitálových trhů,” řekl ředitel Bitstock.com Martin Stránský.