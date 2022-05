Obavy z recese zasáhly svět kryptoměn. Bitcoin ztratil 100 000 Kč za 24 hodin

Kryptoměny začaly ztrácet poté, co americká centrální banka (Fed) zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do rozmezí 0,75 procenta až jedno procento. Představuje to nejvyšší zvýšení úroků za posledních 22 let, podle řady ekonomů je to předzvěst nadcházející recese.