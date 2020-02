Nová výzva pro rozvoj vysokorychlostního internetu bude vypsána v březnu

"Našim cílem je letos získat notifikaci, tj. schválení Evropské komise, protože pro to zatím nejsou stanovena pravidla veřejné podpory, a poté co nejdříve vyhlásit výzvu na pokrytí těch 900 obcí," uvedl Piecha. K dispozici podle něj budou dvě až tři miliardy korun.

Piecha doplnil, že na základě globálních predikcí společnosti Cisco roste využívání mobilní dat o 26 procent ročně. Předpokládá se tedy, že celková spotřeba dat se za čtyři roky více než zdvojnásobí a tento trend bude pokračovat i v následujících letech. "Řešíme něco, co nikoho to dnes až tak netrápí, ale za několik let by to mohlo být jinak," dodal.