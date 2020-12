Nová pravidla pro drony platí od silvestra. Bez registrace létat nepůjde

Od čtvrtka 31. prosince 2020 platí nová pravidla pro provoz dronů. Drtivá většina bezpilotních letounů tak bude moci do vzduchu pouze v případě, že se jejich majitelé zaregistrují u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Platí to pro všechny modely, které mají váhu nad 250 gramů nebo jsou vybaveny kamerou. Týká se to tedy například i leteckých modelů.